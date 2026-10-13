Rugby League World Cup team lists for week one of Group Stage

Aaron Bower
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Rugby League World Cup

The stars of the 2026 Rugby League World Cup.

The Rugby League World Cup gets underway this week with the opening five matches of the group stage – and all ten competing nations in the men’s tournament have named their teams for the games.

Here’s how they all line up..

Australia v New Zealand

Australia: Reece Walsh, Jack Bostock, Latrell Mitchell, Kotoni Staggs, Tom Trbojevic, Cameron Munster, Mitchell Moses, Pat Carrigan, Harry Grant, Tino Fa’asuamaleaui, Jacob Preston, Liam Martin, Isaah Yeo. Interchange: Tom Dearden, Cameron Murray, Reuben Cotter, Keaon Koloamatangi, David Fifita, Bradman Best. Reserves: Blayke Brailey, James Tedesco, Sam Walker.

New Zealand: Kalyn Ponga, Jamayne Isaako, Dane Gagai, Casey McLean, Ronaldo Mulitalo, Kodi Nikorima, Jahrome Hughes, James Fisher-Harris, Jeremy Marshall-King, Moses Leota, Isaiah Papali’i, Briton Nikora, Joseph Tapine. Interchange Te Maire Martin, Naufahu Whyte, Erin Clark, Xavier Willison, Charnze Nicoll-Klokstad, Keano Kini. Reserves: Scott Sorensen, Leo Thompson, Jacob Laban.

Samoa v France

Samoa: Hamiso Tabuai-Fidow, Brian To’o, Izack Tago, Stephen Crichton, Deine Mariner, Chanel Harris-Tavita, Jarome Luai, Francis Molo, Benaiah Ioelu, Junior Paulo, Connelly Lemuelu, Jermaine McEwen, Francis Manuleleua. Interchange: Jazz Tevaga, Spencer Leniu, Shawn Blore, Sualauvi Faalogo, Ata Mariota, Clayton Faulalo. Reserves: Ronald Volkman, Pasami Saulo, Enari Tuala.

France: Arthur Mourgue, Benjamin Laguerre, Latrell Siegwalt, Guillermo Aispuro-Bichet, Leo Darrelatour, Cesar Rouge, Theo Fages, Romain Navarrete, Ben Garcia, Lambert Belmas, Arthur Romano, Mathieu Jussaume, Julian Bousquet. Interchange: Amir Bourouh, Tiaki Chan, Jordan Dezaria, Mathieu Cozza, Thomas Lacans, Louis Grossemy. Reserves: Joe Drodrolagi, Romeo Tropis, Fouad Yaha.

Papua New Guinea v Lebanon

Papua New Guinea: Morea Morea, Robert Derby, Zac Laybutt, Nene Macdonald, Dudley Dotoi, Gairo Voro, Bailey Biondi-Odo, Valentine Richard, Edwin Ipape, Luca Moretti, Rhyse Martin, Nixon Putt, Jack De Belin. Interchange: Fin Glare, Liam Horne, Epel Kapinias, Sylvester Namo, Rodrick Tai, Sanny Wabo. Reserves: Rob Mathias, Khaiya Waiembi, Zev John.

Lebanon: Jacob Kiraz, Tony Francis, Michael Gabrael, Jordan Samrani, Jason Saab, Khaled Rajab, Alex Conti, Jaxson Rahme, Yehya Ayache, James Roumanos, Tanous Sukkar, Charbel Taspiale, Alex Twal. Interchange: Moustafa Dirani, Mikael Ibrahim, Jalal Bazzaz, Khalil Rahme, Joseph Nohra, Abbas Miski. Reserves: Tupou Francis, Mohamed Alameddine, Cameron Kanaan.

England v Tonga

England: AJ Brimson, Dom Young, Hugo Savala, Herbie Farnworth, Zach Eckersley, George Williams, Harry Smith, Max King, Brad O’Neill, Morgan Knowles, Junior Nsemba, Kai Pearce-Paul, Victor Radley. Interchange: Jez Litten, Luke Thompson, Ethan Havard, Sam Walters, Jack Welsby, Matty Asthon. Reserves: Mikey Lewis, Ben Currie, Ben Talty.

Tonga: Lehi Hopoate, Dallin Watene-Zelezniak, Tolutau Koula, Robert Toia, Jojo Fifita, Latu Fainu, Isaiya Kotoa, Addin Fonua-Blake, Soni Luke, Jason Taumalolo, Haumole Olakau’atu, Siua Wong, Tyson Frizell. Interchange Salesi Foketi, Stefano Utoikamanu, Demitric Vaimauga, Leka Halasima, Tui Lolohea, Paul Alamoti. Reserves: Taniela Paseka, Kulifeku Finefeuiaki, Sione Katoa.

Fiji v Cook Islands

Fiji: Bayleigh Bentley-Hape, Sunia Turuva, Waga Blake, Solomone Saukuru, Semi Valemei, Kurt Donoghoe, Brandom Wakeham, Jacob Safiti, Api Koroisau, Mitchell Prest, Taane Milne, Kitione Kautoga, Caleb Navale. Interchange: Josese Lanyon, Emosi Ravosai, Elijah Keung, Ronald Philitoga, Apenisa Driti, Jordin Leiu. Reserves: Joseph Litidamu, Zion Johnson, Kylan Mafoa.

Cook Islands: Esom Ioka, Paul Ulberg, KL Iro, Reubenn Rennie, Cameron Brown, Maui Winitana-Patelesio, Esan Marsters, Davvy Moale, Mason Teague, Makahesi Makatoa, Delahia Wigmore, Reuben Porter, Pride Petterson-Robati. Interchange: Ruatapu Ngatikaura, K-CI Newton-Whare, Rhys Takin, Brad Takairangi, Glassie Glassie, Chaev Kolone. Reserves: Brody Tamarua, David Tuariki.

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