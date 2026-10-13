Rugby League World Cup team lists for week one of Group Stage
The Rugby League World Cup gets underway this week with the opening five matches of the group stage – and all ten competing nations in the men’s tournament have named their teams for the games.
Here’s how they all line up..
Australia v New Zealand
Australia: Reece Walsh, Jack Bostock, Latrell Mitchell, Kotoni Staggs, Tom Trbojevic, Cameron Munster, Mitchell Moses, Pat Carrigan, Harry Grant, Tino Fa’asuamaleaui, Jacob Preston, Liam Martin, Isaah Yeo. Interchange: Tom Dearden, Cameron Murray, Reuben Cotter, Keaon Koloamatangi, David Fifita, Bradman Best. Reserves: Blayke Brailey, James Tedesco, Sam Walker.
New Zealand: Kalyn Ponga, Jamayne Isaako, Dane Gagai, Casey McLean, Ronaldo Mulitalo, Kodi Nikorima, Jahrome Hughes, James Fisher-Harris, Jeremy Marshall-King, Moses Leota, Isaiah Papali’i, Briton Nikora, Joseph Tapine. Interchange Te Maire Martin, Naufahu Whyte, Erin Clark, Xavier Willison, Charnze Nicoll-Klokstad, Keano Kini. Reserves: Scott Sorensen, Leo Thompson, Jacob Laban.
Samoa v France
Samoa: Hamiso Tabuai-Fidow, Brian To’o, Izack Tago, Stephen Crichton, Deine Mariner, Chanel Harris-Tavita, Jarome Luai, Francis Molo, Benaiah Ioelu, Junior Paulo, Connelly Lemuelu, Jermaine McEwen, Francis Manuleleua. Interchange: Jazz Tevaga, Spencer Leniu, Shawn Blore, Sualauvi Faalogo, Ata Mariota, Clayton Faulalo. Reserves: Ronald Volkman, Pasami Saulo, Enari Tuala.
France: Arthur Mourgue, Benjamin Laguerre, Latrell Siegwalt, Guillermo Aispuro-Bichet, Leo Darrelatour, Cesar Rouge, Theo Fages, Romain Navarrete, Ben Garcia, Lambert Belmas, Arthur Romano, Mathieu Jussaume, Julian Bousquet. Interchange: Amir Bourouh, Tiaki Chan, Jordan Dezaria, Mathieu Cozza, Thomas Lacans, Louis Grossemy. Reserves: Joe Drodrolagi, Romeo Tropis, Fouad Yaha.
Papua New Guinea v Lebanon
Papua New Guinea: Morea Morea, Robert Derby, Zac Laybutt, Nene Macdonald, Dudley Dotoi, Gairo Voro, Bailey Biondi-Odo, Valentine Richard, Edwin Ipape, Luca Moretti, Rhyse Martin, Nixon Putt, Jack De Belin. Interchange: Fin Glare, Liam Horne, Epel Kapinias, Sylvester Namo, Rodrick Tai, Sanny Wabo. Reserves: Rob Mathias, Khaiya Waiembi, Zev John.
Lebanon: Jacob Kiraz, Tony Francis, Michael Gabrael, Jordan Samrani, Jason Saab, Khaled Rajab, Alex Conti, Jaxson Rahme, Yehya Ayache, James Roumanos, Tanous Sukkar, Charbel Taspiale, Alex Twal. Interchange: Moustafa Dirani, Mikael Ibrahim, Jalal Bazzaz, Khalil Rahme, Joseph Nohra, Abbas Miski. Reserves: Tupou Francis, Mohamed Alameddine, Cameron Kanaan.
England v Tonga
England: AJ Brimson, Dom Young, Hugo Savala, Herbie Farnworth, Zach Eckersley, George Williams, Harry Smith, Max King, Brad O’Neill, Morgan Knowles, Junior Nsemba, Kai Pearce-Paul, Victor Radley. Interchange: Jez Litten, Luke Thompson, Ethan Havard, Sam Walters, Jack Welsby, Matty Asthon. Reserves: Mikey Lewis, Ben Currie, Ben Talty.
Tonga: Lehi Hopoate, Dallin Watene-Zelezniak, Tolutau Koula, Robert Toia, Jojo Fifita, Latu Fainu, Isaiya Kotoa, Addin Fonua-Blake, Soni Luke, Jason Taumalolo, Haumole Olakau’atu, Siua Wong, Tyson Frizell. Interchange Salesi Foketi, Stefano Utoikamanu, Demitric Vaimauga, Leka Halasima, Tui Lolohea, Paul Alamoti. Reserves: Taniela Paseka, Kulifeku Finefeuiaki, Sione Katoa.
Fiji v Cook Islands
Fiji: Bayleigh Bentley-Hape, Sunia Turuva, Waga Blake, Solomone Saukuru, Semi Valemei, Kurt Donoghoe, Brandom Wakeham, Jacob Safiti, Api Koroisau, Mitchell Prest, Taane Milne, Kitione Kautoga, Caleb Navale. Interchange: Josese Lanyon, Emosi Ravosai, Elijah Keung, Ronald Philitoga, Apenisa Driti, Jordin Leiu. Reserves: Joseph Litidamu, Zion Johnson, Kylan Mafoa.
Cook Islands: Esom Ioka, Paul Ulberg, KL Iro, Reubenn Rennie, Cameron Brown, Maui Winitana-Patelesio, Esan Marsters, Davvy Moale, Mason Teague, Makahesi Makatoa, Delahia Wigmore, Reuben Porter, Pride Petterson-Robati. Interchange: Ruatapu Ngatikaura, K-CI Newton-Whare, Rhys Takin, Brad Takairangi, Glassie Glassie, Chaev Kolone. Reserves: Brody Tamarua, David Tuariki.