2026 Rugby League World Cup fixtures in full: Men’s, Women’s and Wheelchair
The 2026 Rugby League World Cup is just days away, with 14 different nations competing across the men’s, women’s and wheelchair tournaments this autumn.
Ten teams will enter the men’s tournament – which takes place across Australia, New Zealand and Papua New Guinea.
The eight-team women’s tournament also takes place across those same three Southern Hemisphere countries.
Meanwhile, the eight-team wheelchair tournament exclusively takes place at the WIN Entertainment Centre in Wollongong.
Here is a full list of fixtures for this autumn’s showpiece international event Down Under…
N.B. All kick-off times are stated in line with British Summer Time (BST)/Greenwich Mean Time (GMT) accordingly
Men’s
Ten nations involved
Pool A
Top two in four-nation group will progress into semi-finals
Thursday, October 15
- Australia v New Zealand (10.05am)
Sunday, October 18
- Fiji v Cook Islands (6.05am)
Sunday, October 25
- New Zealand v Cook Islands (5.05am)
- Australia v Fiji (9.05am)
Saturday, October 31
- New Zealand v Fiji (4.30am)
- Australia v Cook Islands (9.05am)
Pool B/C
Top two in six-nation group will progress into semi-finals
Friday, October 16
- Samoa v France (7.45am)
Saturday, October 17
- Papua New Guinea v Lebanon (5.25am)
- England v Tonga (10.05am)
Friday, October 23
- Tonga v Lebanon (10.05am)
Saturday, October 24
- Papua New Guinea v Samoa (5.25am)
- England v France (7.35am)
Friday, October 30
- England v Papua New Guinea (9.05am)
Sunday, November 1
- Lebanon v France (6.40am)
- Tonga v Samoa (9.05am)
Semi-Finals
Saturday, November 7
- SF1: Pool A runners-up v Winner of Pool B/C (9.05am)
Sunday, November 8
- SF2: Winner of Pool A v Pool B/C runners-up (9.05am)
Final
Sunday, November 15
- Winner of SF1 v Winner of SF2 (8.35am)
Women’s
Eight nations involved
Group A
Top two in four-nation group will progress into semi-finals
Friday, October 16
- Australia v Samoa (10.05am)
Saturday, October 17
- England v Wales (7.35am)
Friday, October 23
- Samoa v Wales (7.50am)
Saturday, October 24
- Australia v England (10.05am)
Friday, October 30
- England v Samoa (6.50am)
Sunday, November 1
- Australia v Wales (4.45am)
Group B
Top two in four-nation group will progress into semi-finals
Saturday, October 17
- Papua New Guinea v France (3.15am)
Sunday, October 18
- New Zealand v Fiji (3.50am)
Saturday, October 24
- Papua New Guinea v Fiji (3.15am)
Sunday, October 25
- New Zealand v France (2.50am)
Saturday, October 31
- Fiji v France (2.35am)
- New Zealand v Papua New Guinea (6.55am)
Semi-Finals
Saturday, November 7
- SF1: Winner of Group B v Group A runners-up (6.55am)
Sunday, November 8
- SF2: Winner of Group A v Group B runners-up (6.55am)
Final
Sunday, November 15
- Winner of SF1 v Winner of SF2 (5.15am)
Wheelchair
Eight nations involved
Group A
Top two in four-nation group will progress into semi-finals
Friday, October 30
- Ireland v United States (2am)
- England v Wales (4.30am)
Tuesday, November 3
- Ireland v Wales (5am)
- England v United States (7.30am)
Saturday, November 6
- Wales v United States (2.30am)
- England v Ireland (6am)
Group B
Top two in four-nation group will progress into semi-finals
Saturday, October 31
- France v Scotland (4am)
- Australia v New Zealand (6.30am)
Tuesday, November 3
- France v New Zealand (12am – midnight)
- Australia v Scotland (2.30am)
Saturday, November 6
- Scotland v New Zealand (12am – midnight)
- Australia v France (8.30am)
Finals
Monday, November 9
- Ranking SF1: 3rd place in Group B v 4th place in Group A (12am – midnight)
- Ranking SF1: 3rd place in Group A v 4th place in Group B (2.30am)
Tuesday, November 10
- Main SF1: Winner of Group B v Group A runners-up (6.15am)
- Main SF2: Winner of Group A v Group B runners-up (8.30am)
Thursday, November 12
- 7th place play-off: Loser of Ranking SF1 v Second-ranking Main SF loser (12am – midnight)
- 5th place play-off: First-ranking Main SF winner v Second-ranking Main SF winner (2.30am)
Friday, November 13
- 3rd place play-off: Loser of Main SF1 v Loser of Main SF2 (6am)
- Final: Winner of Main SF1 v Winner of Main SF2 (8.45am)