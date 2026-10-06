Every squad for the men’s 2026 Rugby League World Cup in full
The Rugby League World Cup is almost upon us – and with the reveal of the squads for the men’s tournament, exciting is nearing ahead of the big kick-off.
Here’s how nearly all ten teams look in terms of the players included – with this piece to update as the final nation, Lebanon, declare their 23-man group for the tournament..
Group A
Australia
Bradman Best, Jack Bostock, Blayke Brailey, Patrick Carrigan, Lindsay Collins, Reuben Cotter, Tom Dearden, Tino Fa’asuamaleaui, David Fifita, Harry Grant, Keaon Koloamatangi, Liam Martin, Latrell Mitchell, Mitchell Moses, Cameron Munster, Cameron Murray, Jacob Preston, Kotoni Staggs, James Tedesco, Tom Trbojevic, Sam Walker, Reece Walsh, Isaah Yeo (Captain)
Cook Islands
Cameron Brown, Rhys Dakin, Glassie Glassie, Valentine Holmes, KL Iro, Chaev Kolone, Makahesi Makatoa, Esan Marsters, Amare Milford, Davvy Moale, K-CI Newton-Whare, Rua Ngatikaura, Marata Niukore, Pride Petterson-Robati, Reuben Porter, Reubenn Rennie, Brad Takairangi, Mason Teague, David Tuariki, Paul Ulberg, Delahia Wigmore, Maui Winitana-Patelesio.
Fiji
Sunia Turuva, Semi Valemei, Waqa Blake, Solomone Saukuru, Ronald Philitoga, Kurt Donoghoe, Brandon Wakeham, Jacob Saifiti, Apisai Koroisau, Mitchell Prest, Taane Milne, Kitione Kautoga, Caleb Navale, Josese Lanyon, Jordan Miller, Kylan Mafoa, Jordan Leiu, Bayleigh Bentley-Hape, Joseph Litidamu, Jimmy Ngutlik, Elijah Keung, Emosi Ravosai, Apenisa Driti.
New Zealand
Erin Clark, James Fisher-Harris, Dane Gagai, Jahrome Hughes, Jamayne Isaako, Keano Kini, Jacob Laban, Moses Leota, Jeremy Marshall-King, Te Maire Martin, Casey McLean, Ronaldo Mulitalo, Charnze Nicoll-Klokstad, Briton Nikora, Kodi Nikorima, Isaiah Papali’i, Kalyn Ponga, Scott Sorensen, Tanner Stowers-Smith, Joseph Tapine, Leo Thompson, Naufahu Whyte, Xavier Willison.
Group B
England
Matty Ashton, AJ Brimson, Ben Currie, Zach Eckersley, Herbie Farnworth, Ethan Havard, Max King, Morgan Knowles, Mikey Lewis, Jez Litten, Junior Nsemba, Brad O’Neill, Kai Pearce-Paul, Victor Radley, Hugo Savala, Harry Smith, Morgan Smithies, Luke Thompson, Sam Walters, Ben Talty, Jack Welsby, George Williams (captain), Dom Young.
Lebanon
Squad yet to be named.
Samoa
Shawn Blore Anae Ulesese, Stephen Crichton, Sua Fa’alogo, Clayton Faulalo, Chanel Harris-Tavita, Benaiah Ioelu, Connelly Lemuelu, Spencer Leniu, Jarome Luai, Francis Manuleleua, Deine Mariner, Ata Mariota, Greg Marzhew, Jermaine McEwen, Francis Molo, Junior Paulo, Pasami Saulo, Hamiso Tabuai-Fidow, Izack Tago, Jazz Tevaga, Brian To’o, Enari Tuala, Ronald Volkman.
Group C
France
Guillermo Aispuro-Bichet, Léo Darrelatour, Julian Bousquet, Romain Navarette, Benjamin Garcia, Alrix Da Costa, Benjamin Laguerre, César Rougé, Thomas Lacans, Lambert Belmas, Tiaki Chan, Louis Grossemy, Mathieu Jussaume, Roméo Tropis, Amir Bourouh, Arthur Romano, Mathieu Cozza, Jordan Dezaria, Arthur Mourgue, Joe Drodrolagi, Théo Fages, Latrell Siegwalt, Fouad Yaha.
Papua New Guinea
Jack de Belin, Robert Derby, Dudley Dotoi, Josh Feledy, Finley Glare, Liam Horne, Edwin Ipape, Zev John, Epel Kapinias, Bailey Biondi-Odo, Zac Laybutt, Nene Macdonald, Rhyse Martin, Robert Mathias, Morea Morea, Luca Moretti, Sylvester Namo, Nixon Putt, Rodrick Tai, Valentine Richard, Gairo Voro, Sanny Wabo, Khaiya Waiembi.
Tonga
Addin Fonua-Blake, Dallin Watene-Zelezniak, Demitric Vaimauga, Haumole Olakau’atu, Isaiya Katoa, Jason Taumalolo, Jojo Fifita, Talatau Amone, Kulikefu Finefeuiaki, Latu Fainu, Lehi Hopoate, Moeaki Fotuaika, Paul Alamoti, Robert Toia, Salesi Foketi, Sione Katoa, Siua Wong, Soni Luke, Stefano Utoikamanu, Taniela Paseka, Tolutau Koula, Tui Lolohea, Tyson Frizell.