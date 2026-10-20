Rugby League World Cup team lists for week two of Group Stage
The Rugby League World Cup continues this weekend with another five group stage matches to be played out in the men’s tournament – and all ten competing nations have named their teams.
Here’s how they all line up…
Tonga v Lebanon
Tonga: Lehi Hopoate, Sione Katoa, Tolutau Koula, Paul Alamoti, Jojo Fifita, Tui Lolohea, Isaiya Katoa, Addin Fonua-Blake, Salesi Foketi, Stefano Utoikamanu, Haumole Olakau’atu, Kulikefu Finefeuiaki, Jason Taumalolo (C); Bench: Soni Luke, Taniela Paseka, Demetric Vaimauga, Leka Halasima, Latu Fainu, Dallin Watene-Zelezniak; Reserves: Talatau Amone, Robert Toia, Siua Wong
Lebanon: Jacob Kiraz, Tony Francis, Michael Gabrael, Jordan Samrani, Jason Saab, Khaled Rajab, Alex Conti, Jaxson Rahme, Moustafa Dirani, James Roumanos, Tony Sukkar, Mikael Ibrahim, Alex Twal (C); Bench: Yehya Ayache, Tupou Francis, Jalal Bazzaz, Khalil Rahme, Joseph Nohra, Abbas Miski; Reserves: Ibrahim El Labban, Mohamed Alameddine, Cameron Kanaan
Papua New Guinea v Samoa
Papua New Guinea: Morea Morea, Robert Derby, Zac Laybutt, Nene Macdonald, Dudley Dotoi, Gairo Voro, Bailey Biondi-Odo, Epel Kapinias, Edwin Ipape, Luca Moretti, Rhyse Martin (C), Nixon Putt, Jack De Belin; Bench: Finley Glare, Liam Horne, Valentine Richard, Khaiya Waiembi, Rodrick Tai, Josh Feledy; Reserves: Sylvester Namo, Sanny Wabo, Zev John
Samoa: Hamiso Tabuai-Fidow, Brian To’o, Izack Tago, Stephen Crichton, Sualauvi Fa’alogo, Chanel Harris-Tavita, Jarome Luai (C), Francis Molo, Benaiah Ioelu, Junior Paulo (C), Connelly Lemuelu, Jermaine McEwen, Francis Manuleleua; Bench: Jazz Tevaga, Spencer Leniu, Shawn Blore, Ata Mariota, Clayton Faulalo, Ronald Volkman; Reserves: Pasami Saulo, Enari Tuala, Eddie Ieremia-Toeava
England v France
England: AJ Brimson, Dom Young, Hugo Savala, Herbie Farnworth, Zach Eckersley, George Williams (C), Harry Smith, Max King, Brad O’Neill, Luke Thompson, Junior Nsemba, Kai Pearce-Paul, Victor Radley; Bench: Jez Litten, Ethan Havard, Sam Walters, Ben Currie, Jack Welsby, Matty Ashton; Reserves: Kallum Watkins, Mikey Lewis, Ben Talty
France: Arthur Mourgue, Guillermo Aispuro-Bichet, Latrell Siegwalt, Romeo Tropis, Benjamin Laguerre, Thomas Lacans, Theo Fages, Romain Navarrete, Amir Bourouh, Julian Bousquet, Arthur Romano, Mathieu Jussaume, Ben Garcia (C); Bench: Cesar Rouge, Lambert Belmas, Mathieu Cozza, Louis Grossemy, Jordan Dezaria, Fouad Yaha; Reserves: Jowasa Drodrolagi, Tiaki Chan, Alrix Da Costa
New Zealand v Cook Islands
New Zealand: Keano Kini, Jamayne Isaako, Charnze Nicoll-Klokstad, Casey McLean, Ronaldo Mulitalo, Kodi Nikorima, Jarome Hughes, James Fisher-Harris (C), Jeremy Marshall-King, Joseph Tapine, Xavier Willison, Scott Sorensen, Erin Clark; Bench: Te Maire Martin, Leo Thompson, Tanner Stowers-Smith, Jacob Laban, Isaiah Papali’i, Briton Nikora; Reserves: Dane Gagai, Naufahu Whyte, Moses Leota
Cook Islands: Valentine Holmes, Paul Ulberg, KL Iro, Reubenn Rennie, Cameron Brown, Maui Winitana-Patelesio, Brad Takairangi, Davvy Moale, Rua Ngatikaura, Rhys Dakin, Amare Milford, Delahia Wigmore, Mason Teague; Bench: Esan Marsters, K-CI Newton-Whare, David Tuariki, Makahesi Makatoa, Chaev Kolone, Glassie Glassie; Reserves: Brody Tamarua, Esom Ioka, Pride Petterson-Robati, Reuben Porter
* Cook Islands captain not declared
Australia v Fiji
Australia: James Tedesco (C), Jack Bostock, Kotoni Staggs, Bradman Best, Tom Trbojevic, Tom Dearden, Sam Walker, Keaon Koloamatangi, Blayke Brailey, Lindsay Smith, David Fifita, Reuben Cotter, Cameron Murray; Bench: Tino Fa’asuamaleaui, Jacob Preston, Pat Carrigan, Cameron Munster, Reece Walsh, Latrell Mitchell; Reserves: Liam Martin, Harry Grant, Isaah Yeo
Fiji: Bayleigh Bentley-Hape, Sunia Turuva, Waqa Blake, Solomone Saukuru, Semi Valerie, Kurt Donoghue, Brandon Wakeham, Apisai Koroisau (C), Mitchell Prest, Taane Milne, Kitione Kautoga, Caleb Navale; Bench: Josese Lanyon, Emosi Ravosai, Elijah Keung, Ronald Philitoga, Jordin Leiu, Apenisa Driti; Reserves: Joseph Litidamu, Zion Johnson, Kylan Mafoa