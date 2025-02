Super League juggernauts go full strength for Challenge Cup entry

Round three of the Challenge Cup is upon us, and the focus will be firmly on the 12 Super League sides who have entered the competition.

The games get underway on Friday night, as defending champions Wigan Warriors taking on Sheffield Eagles, Leigh Leopards head to Cumbria to face Workington Town and Hull KR face York Knights at the LNER Community Stadium.

On Saturday, Catalans Dragons face Halifax Panthers, Leeds Rhinos face amateur side Wests Warriors, St Helens also face an amateur team in the form of West Hull, as do Hull FC who take on York Acorn. Elsewhere, Wakefield Trinity take on Goole Vikings and Warrington Wolves face Whitehaven.

There are a further seven games on Sunday too, as Castleford Tigers face Bradford Bulls, Huddersfield Giants take on Hunslet, Salford Red Devils play Midlands Hurricanes, Batley Bulldogs face Dewsbury Rams, Featherstone Rovers face amateur side Ince Rose Bridge, North Wales Crusaders welcome Widnes Vikings and Oldham face Barrow Raiders.

Here is a full rundown of all the squads for the latest chapter of the Challenge Cup.

Friday 7th February

Sheffield Eagles v Wigan Warriors

Sheffield Eagles: 2 Ben Jones-Bishop, 3 Kris Welham, 4 James Glover, 5 Matty Dawson-Jones, 6 Cory Aston, 8 Eddie Battye, 10 Tyler Dickinson, 12 Joel Farrell, 13 Titus Gwaze, 15 Evan Hodgson, 16 Blake Broadbent, 17 Mitch Clark, 18 Jack Bussey, 20 Lewis Peachey, 21 Ryan Millar, 22 Masi Matongo, 23 Alex Foster, 24 Oliver Roberts, 25 Jayden Billy, 26 Jack Walker

Wigan Warriors: 1 Jai Field, 3 Adam Keighran, 5 Liam Marshall, 6 Bevan French, 7 Harry Smith, 10 Luke Thompson, 11 Junior Nsemba, 12 Liam Farrell, 13 Kaide Ellis, 15 Patrick Mago, 16 Liam Byrne, 17 Kruise Leeming, 19 Tyler Dupree, 20 Harvie Hill, 21 Sam Walters, 22 Zach Eckersley, 23 Tom Forber, 24 Jack Farrimond, 26 Jacob Douglas, 27 Harvey Makin, 29 Tyler Kerr

Workington Town v Leigh Leopards

Workington Town: Caine Barnes, Callum Phillips, Cole Walker-Taylor, Dom Wear, Grant Reid, Jack Stephenson, Jake Carter, Jonny Hutton, Noah High, Stevie Scholey, Zarrin Galea, Callum Farrer, Ciaran Walker, Cooper Howlett, Ellis Archer, Guy Graham, Jake Bradley, Jamie Doran, Levi Atiga, Rio Corkill, Will Evans

Leigh Leopards: 1 David Armstrong, 3 Tesi Niu, 4 Umyla Hanley, 6 Gareth O’Brien, 7 Lachlan Lam, 8 Owen Trout, 11 Frankie Halton, 12 Jack Hughes, 13 Isaac Liu, 14 Aaron Pene, 15 Alec Tuitavake, 16 Matt Davis, 17 Brad Dwyer, 18 Keanan Brand, 19 Louis Brogan, 20 Ethan O’Neil, 21 Andrew Badrock, 22 Ben McNamara, 23 Nathan Wilde, 24 Bailey Hodgson, 29 AJ Towse

York Knights v Hull KR

York Knights: 1 Will Dagger, 2 Joe Brown, 3 Kieran Buchanan, 6 Ata Hingano, 7 Liam Harris, 8 Jack Martin, 9 Paul McShane, 10 Brendan Santi, 11 Jesse Dee, 12 Connor Bailey, 13 Jordan Thompson, 14 Taylor Pemberton, 15 Jack Teanby, 16 Jacob Gannon, 19 Sam Cook, 20 Oli Field, 21 Conor Fitzsimmons, 23 Levi Edwards, 24 Harvey Reynolds, 26 Myles Harrison, 29 Jude Ferreira

Hull KR: 1 Niall Evalds, 2 Tom Davies, 3 Peta Hiku, 4 Oliver Gildart, 5 Joe Burgess, 6 Mikey Lewis, 7 Tyrone May, 8 Sauaso Sue, 9 Jez Litten, 10 Jared Waerea-Hargreaves, 11 Dean Hadley, 12 James Batchelor, 13 Elliot Minchella, 14 Michael McIlorum, 15 Sam Luckley, 16 Jai Whitbread, 17 Rhyse Martin, 18 Jack Broadbent, 20 Kelepi Tanginoa, 21 Jack Brown, 25 Bill Leyland

Saturday 8th February

Halifax Panthers v Catalans Dragons

Halifax Panthers: 1 Louis Jouffret, 2 Ben Tibbs, 3 Charlie Graham, 4 Ben Crooks, 5 James Saltonstall, 6 James Woodburn-Hall, 7 Jack Hansen, 8 Brandon Douglas, 9 Adam O’Brien, 10 Joe Hird, 11 Owen McCarron, 13 Jacob Fairbank, 14 Tom Inman, 15 Connor Davies, 16 Ronan Dixon, 17 Will Calcott, 18 Owen Restall, 19 Zack McComb, 20 Brad Graham

Catalans Dragons: 1 Sam Tomkins, 2 Tommy Makinson, 5 Nick Cotric, 6 Luke Keary, 7 Arthur Mourgue, 8 Tevitan Pangai, 9 Benjamin Garcia, 10 Julian Bousquet, 11 Tariq Sims, 12 Elliott Whitehead, 13 Oliver Partington, 14 Alrix Da Costa, 15 Chris Satae, 16 Romain Navarrete, 17 Bayley Sironen, 18 Cesar Rouge, 19 Paul Seguier, 21 Theo Fages, 22 Fouad Yaha, 24 Franck Maria, 28 Clement Martin

Leeds Rhinos v Wests Warriors

Leeds Rhinos: 3 Harry Newman, 4 Ash Handley, 5 Ryan Hall, 6 Brodie Croft, 7 Matt Frawley, 8 Mikolaj Oledzki, 9 Andy Ackers, 10 Keenan Palasia, 12 James McDonnell, 13 Cameron Smith, 15 Sam Lisone, 16 Morgan Gannon, 17 Cooper Jenkins, 18 Jake Connor, 19 Tom Holroyd, 20 Jack Sinfield, 21 Alfie Edgell, 22 Tom Nicholson-Watton, 23 Riley Lumb, Jack Smith, Toby Warren

Wests Warriors: TBC

West Hull v St Helens

West Hull: TBC

St Helens: 1 Jack Welsby, 3 Konrad Hurrell, 5 Jon Bennison, 6 Tristan Sailor, 8 Alex Walmsley, 12 Joe Batchelor, 15 James Bell, 16 Matt Whitley, 18 Jake Wingfield, 19 George Delaney, 20 Lewis Murphy, 21 Noah Stephens, 22 Ben Davies, 23 Jake Burns, 26 Harry Robertson, 27 George Whitby, 30 Owen Dagnall, 32 Ciaran Nolan, 33 Alfie Sinclair, 34 Jake Davies, 35 Cole Marsh

York Acorn v Hull FC

York Acorn: TBC

Hull FC: 2 Harvey Barron, 13 John Asiata, 14 Cade Cust, 15 Oliver Holmes, 16 Yusuf Aydin, 17 Jack Ashworth, 19 Brad Fash, 21 Will Gardiner, 22 Lewis Martin, 23 Logan Moy, 25 Denive Balmforth, 26 Zach Jebson, 29 Ryan Westerman, 31 Hugo Salabio, 32 Will Kirby, 33 Will Hutchinson, 34 Lloyd Kemp, 35 Joe Ward, 36 Owen Haldenby, 37 Lennon Clark, 38 Ben Johnson

Goole Vikings v Wakefield Trinity

Goole Vikings: 2 Tom Halliday, 3 Josh Guzdek, 4 Thomas Minns, 5 Manoa Wacokecoke, 6 Mackenzie Harman, 7 Reece Dean, 10 Jack Aldous, 11 Brett Ferres, 12 Bailey Dawson, 14 Misi Talaupapa, 15 Alex Holdstock, 17 Jack Coventry, 18 Tyler Craig, 19 Callum Shaw, 20 Ben Dent, 21 Andy Ellis, 22 Mike Ogunwole, 23 Ben Hodder, 24 Callum Rutland, 26 Lennie Ellis, 29 Jamie Shaul

Wakefield Trinity: 1 Max Jowitt, 2 Lachlan Walmsley, 4 Corey Hall, 5 Tom Johnstone, 6 Jake Trueman, 7 Oliver Russell, 8 Mike McMeeken, 9 Liam Hood, 10 Ky Rodwell, 13 Jay Pitts, 14 Thomas Doyle, 15 Caleb Hamlin-Uele, 17 Matty Storton, 19 Oliver Pratt, 20 Mason Lino, 23 Josh Rourke, 24 Matty Russell, 25 Jack Croft, 27 Isaac Shaw, 28 Harvey Smith, 31 Caius Faatili

Whitehaven v Warrington Wolves

Whitehaven: TBC

Warrington Wolves: 1 Matt Dufty, 2 Josh Thewlis, 4 Rodrick Tai, 6 George Williams, 8 James Harrison, 9 Danny Walker, 10 Paul Vaughan, 13 Luke Yates, 16 Zane Musgrove, 18 Oli Leyland, 19 Stefan Ratchford, 21 Adam Holroyd,22 Tom Whitehead, 23 Cai Taylor-Wray, 24 Max Wood, 25 Lucas Green, 26 Dan Russell, 27 Luke Thomas, 28 Jake Thewlis, 33 Arron Lindop, Ben Hartill

Sunday 9th February

All squads for Sunday’s fixtures are yet to be confirmed.

