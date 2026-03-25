NRL round four: Predictions, teams, kick-off times and referee appointments
Round four of the NRL season is upon us, with another eight blockbuster fixtures scheduled across the weekend.
The focus will likely be on Suncorp Stadium for the Battle of Brisbane, as reigning Premiers Brisbane Broncos face the Dolphins, but elsewhere Daly Cherry-Evans will also make his return to 4 Pines Park when the Sydney Roosters face Manly Sea Eagles.
Elsewhere, the undefeated New Zealand Warriors welcome Wests Tigers to Aotearoa, the Canterbury Bulldogs face Newcastle Knights, Penrith Panthers take on a resurgent Parramatta Eels, North Queensland Cowboys attempt to condemn Melbourne Storm to back-to-back defeats, Canberra Raiders welcome Cronulla Sharks to the capital and the Gold Coast Titans face St George Illawarra Dragons.
Here is all the information you need ahead of the second round of the NRL.
Thursday
Manly Sea Eagles v Sydney Roosters
Prediction: Roosters by 6
Manly Sea Eagles: 1 Tom Trbojevic, 2 Jason Saab, 3 Tolutau Koula, 4 Reuben Garrick, 5 Lehi Hopoate, 6 Luke Brooks, 7 Jamal Fogarty, 8 Taniela Paseka, 9 Jake Simpkin, 10 Kobe Hetherington, 11 Haumole Olakau’atu, 12 Ben Trbojevic, 13 Jake Trbojevic
Interchanges: 14 Brandon Wakeham, 15 Corey Waddell, 16 Ethan Bullemor, 17 Paul Bryan, 18 Simione Laiafi, 19 Josh Feledy
Reserves: 20 Joey Walsh
Sydney Roosters: 1 James Tedesco, 2 Daniel Tupou, 3 Billy Smith, 4 Robert Toia, 5 Mark Nawaqanitawase, 6 Daly Cherry-Evans, 7 Sam Walker, 8 Naufahu White, 9 Reece Robson, 10 Lindsay Collins, 11 Angus Crichton, 12 Siua Wong, 13 Egan Butcher
Interchanges: 14 Connor Watson, 15 Blake Steep, 16 Nat Butcher, 17 Salesi Foketi, 18 Cody Ramsey, 19 Hugo Savala
Reserves: 22 Taylor Losalu
Venue: 4 Pines Park
Kick-off: 20:00 AEDT/22:00 NZST/09:00 GMT
Referee: Wyatt Raymond
Touch Judges: Drew Oultram & Belinda Sharpe
Senior Review Official: Chris Butler
Friday
New Zealand Warriors v Wests Tigers
Prediction: Warriors by 24
New Zealand Warriors: 1 Charnze Nicoll-Klokstad, 2 Dallin Watene-Zelezniak, 3 Adam Pompey, 4 Ali Leiataua, 5 Roger Tuivasa-Sheck, 6 Luke Metcalf, 7 Tanah Boyd, 8 James Fisher-Harris, 9 Wayde Egan, 10 Jackson Ford, 11 Leka Halasima, 12 Jacob Laban, 13 Erin Clark
Interchanges: 14 Sam Healey, 15 Mitch Barnett, 16 Demitric Vaimauga, 17 Tanner Stowers-Smith, 18 Marata Niukore, 20 Chanel Harris-Tavita
Reserves: 21 Taine Tuaupiki, 22 Alofiana Khan-Pereira, 23 Eddie Ieremia-Toeava
Wests Tigers: 1 Jahream Bula, 2 Jeral Skelton, 3 Sunia Turuva, 4 Heamasi Makasini, 5 Luke Laulilii, 6 Jock Madden, 7 Adam Doueihi, 8 Terrell May, 9 Apisai Koroisau, 10 Fonua Pole, 11 Samuela Fainu, 12 Kai Pearce-Paul, 13 Alex Twal
Interchanges: 14 Tristan Hope, 15 Sione Fainu, 16 Royce Hunt, 17 Alex Seyfarth, 18 Bunty Afoa, 19 Faaletino Tavana
Reserves: 20 Tony Sukkar, 21 Latu Fainu, 22 Patrick Herbert
Venue: Go Media Stadium
Kick-off: 18:00 AEDT/20:00 NZST/07:00 GMT
Referee: Adam Gee
Senior Review Official: Chris Butler
Brisbane Broncos v Dolphins
Prediction: Broncos by 12
Brisbane Broncos: 1 Reece Walsh, 2 Josiah Karapani, 3 Kotoni Staggs, 4 Deine Mariner, 5 Grant Anderson, 6 Ezra Mam, 7 Adam Reynolds, 8 Corey Jensen, 9 Cory Paix, 10 Xavier Wilison, 11 Brendan Piakura, 12 Jordan Riki, 13 Pat Carrigan
Interchanges: 14 Ben Hunt, 15 Ben Talty, 16 Aublix Tawha, 17 Gehamat Shibisaki, 18 Jaiyden Hunt, 19 Blake Mozer
Reserves: 20 Jesse Arthars, 21 Thomas Duffy, 22 Va’a Semu
Dolphins: 1 Hamiso Tabuai-Fidow, 2 Jamayne Isaako, 3 Jake Averillo, 4 Herbie Farnworth, 5 Selwyn Cobbo, 6 Kodi Nikorima, 7 Isaiya Katoa, 8 Tom Gilbert, 9 Max Plath, 10 Felise Kaufusi, 11 Connelly Lemuelu, 12 Kulikefu Finefeuiaki, 13 Morgan Knowles
Interchanges: 14 Brad Schneider, 15 Thomas Flegler, 16 Oryn Keeley, 17 Ray Stone, 18 Trai Fuller, 19 Francis Molo
Reserves: 20 Lewis Symonds, 21 Tevita Naufahu, 22 Brian Pouniu
Venue: Suncorp Stadium
Kick-off: 20:00 AEDT/22:00 NZST/09:00 GMT
Referee: Ashley Klein
Touch Judge: Ziggy Przeklasa-Adamski
Senior Review Official: Wyatt Raymond
Saturday
Canterbury Bulldogs v Newcastle Knights
Prediction: Bulldogs by 18
Canterbury Bulldogs: 1 Connor Tracey, 2 Jacob Kiraz, 3 Enari Tuala, 4 Stephen Crichton, 5 Marcelo Montoya, 6 Matt Burton, 7 Lachlan Galvin, 8 Max King, 9 Bailey Hayward, 10 Sitili Tupouniua, 11 Viliame Kikau, 12 Jacob Preston, 13 Jaeman Salmon
Interchanges: 14 Kurt Mann, 15 Josh Curran, 16 Lipoi Hopoi, 17 Sean O’Sullivan, 19 Jonathan Sua, 20 Fletcher Baker
Reserves: 21 Logan Spinks, 22 Jack Underhill, 23 Bronson Xerri
Newcastle Knights: 1 Fletcher Hunt, 2 Dom Young, 3 Dane Gagai, 4 Bradman Best, 5 Greg Marzhew, 6 Fletcher Sharpe, 7 Sandon Smith, 8 Jacob Saifiti, 9 Phoenix Crossland, 10 Tyson Frizell, 11 Dylan Lucas, 12 Jermaine McEwen, 13 Mat Croker
Interchanges: 14 Thomas Cant, 15 Pasami Saulo, 16 Cody Hopwood, 17 Francis Manuleleua, 18 Tyson Gamble, 19 Harrison Graham
Reserves: 20 Elijah Salesa-Leaumoana, 21 James Schiller, 22 Wilson De Courcey
Venue: Accor Stadium
Kick-off: 15:00 AEDT/17:00 NZST/04:00 GMT
Referee: Peter Gough
Touch Judges: Dave Munro & Phil Henderson
Senior Review Official: Grant Atkins
Penrith Panthers v Parramatta Eels
Prediction: Panthers by 12
Penrith Panthers: 1 Dylan Edwards, 2 Thomas Jenkins, 3 Paul Alamoti, 4 Casey McLean, 5 Brian To’o, 6 Blaize Talagi, 7 Nathan Cleary, 8 Moses Leota, 9 Mitch Kenny, 10 Lindsay Smith, 11 Isaiah Papali’i, 12 Liam Martin, 13 Isaah Yeo
Interchanges: 14 Jack Cogger, 15 Billy Phillips, 16 Scott Sorensen, 17 Luke Garner, 18 Izack Tago, 19 Freddy Lussick
Reserves: 20 Kalani Going, 21 Jack Cole, 22 Jaxen Edgar
Parramatta Eels: 1 Isaiah Iongi, 2 Bailey Simonsson, 3 Brian Kelly, 4 Sean Russell, 5 Josh Addo-Carr, 6 Jonah Pezet, 7 Mitch Moses, 8 Jack Williams, 9 Ryley Smith, 10 Junior Paulo, 11 Kelma Tuilagi, 12 Kitione Kautoga, 13 Dylan Walker
Interchanges: 14 Tallyn Da Silva, 15 Sam Tuivaiti, 16 Matt Doorey, 17 Luca Moretti, 18 Charlie Guymer, 19 Joash Papalii
Reserves: 20 Jack De Belin, 21 Teancum Brown, 22 Araz Nanva
Venue: CommBank Stadium
Kick-off: 17:30 AEDT/19:30 NZST/06:30 GMT
Referee: Todd Smith
Touch Judge: Drew Oultram
Senior Review Official: Liam Kennedy
North Queensland Cowboys v Melbourne Storm
Prediction: Storm by 18
North Queensland Cowboys: 1 Scott Drinkwater, 2 Braidon Burns, 3 Jaxon Purdue, 4 Zac Laybutt, 5 Murray Taulagi, 6 Jake Clifford, 7 Tom Dearden, 8 Coen Hess, 9 Reed Mahoney, 10 Jason Taumalolo, 11 Heilum Luki, 12 Sam McIntyre, 13 Reuben Cotter
Interchanges: 14 Soni Luke, 15 Kai O’Donnell, 16 Griffin Neame, 17 Harrison Edwards, 18 Thomas Mikaele, 19 Liam Sutton
Reserves: 20 Kaiden Lahrs, 21 Matthew Lodge, 22 Robert Derby
Melbourne Storm: 1 Sualauvi Faalogo, 2 Will Warbrick, 3 Jack Howarth, 4 Moses Leo, 5 Nick Meaney, 6 Cameron Munster, 7 Jahrome Hughes, 8 Stefano Utoikamanu, 9 Harry Grant, 10 Josh King, 11 Joe Chan, 12 Alec MacDonald, 13 Trent Loiero
Interchanges: 14 Tyran Wishart, 15 Cooper Clarke, 16 Tui Kamikamica, 17 Davvy Moale, 18 Jack Hetherington, 19 Siulagi Tuimalatu-Brown
Reserves: 20 Lazarus Caalepu, 21 Manaia Waitere, 22 Trent Toelau
Venue: Queensland Country Bank Stadium
Kick-off: 19:35 AEDT/21:35 NZST/08:35 GMT
Referee: Gerard Sutton
Touch Judge: Belinda Sharpe
Senior Review Official: Chris Butler
Sunday
Canberra Raiders v Cronulla Sharks
Prediction: Raiders by 6
Canberra Raiders: 1 Kaeo Weekes, 2 Savelio Tamale, 3 Simi Sasagi, 4 Sebastian Kris, 5 Xavier Savage, 6 Ethan Strange, 7 Ethan Sanders, 8 Morgan Smithies, 9 Tom Starling, 10 Joseph Tapine, 11 Hudson Young, 12 Noah Martin, 13 Corey Horsburgh
Interchanges: 14 Jayden Brailey, 15 Zac Hosking, 16 Ata Mariota, 17 Joe Roddy, 18 Daine Laurie, 19 Jed Stuart
Reserves: 20 Owen Pattie, 21 Matthew Timoko, 22 Chevy Stewart
Cronulla Sharks: 1 Will Kennedy, 2 Sione Katoa, 3 Jesse Ramien, 4 KL Iro, 5 Sam Stonestreet, 6 Braydon Trindall, 7 Nicho Hynes, 8 Addin Fonua-Blake, 9 Blayke Brailey, 10 Thomas Hazelton, 11 Billy Burns, 12 Teig Wilton, 13 Jesse Colquhoun
Interchanges: 14 Siosifa Talakai, 15 Toby Rudolf, 16 Oregon Kaufusi, 17 Brandon Uele, 18 Hohepa Puru, 19 Tuku Hau Tapuha
Reserves: 20 Chris Vea’ila, 21 Jayden Berrell, 22 Mawene Hiroti
Venue: GIO Stadium
Kick-off: 16:05 AEDT/18:05 NZST/06:05 GMT
Referee: Grant Atkins
Touch Judge: Matt Noyen
Senior Review Official: Ashley Klein
Gold Coast Titans v St George Illawarra Dragons
Prediction: Dragons by 8
Gold Coast Titans: 1 Keano Kini, 2 Sialetili Faeamani, 3 Jojo Fifita, 4 Max Feagai, 5 Phillip Sami, 6 AJ Brimson, 7 Jayden Campbell, 8 Moeaki Fotuaika, 9 Sam Verrills, 10 Tino Fa’asuamaleaui, 11 Arama Hau, 12 Beau Fermor, 13 Chris Randall
Interchanges: 14 Kurtis Morrin, 15 Tukimihia Simpkins, 16 Klese Haas, 17 Cooper Bai, 18 Lachlan Ilias, 19 Josh Patston
Reserves: Jaylan De Groot, 21 Oliver Pascoe, 22 Jett Liu
St George Illawarra Dragons: 1 Clint Gutherson, 2 Christian Tuipulotu, 3 Moses Suli, 4 Valentine Holmes, 5 Setu Tu, 6 Kyle Flanagan, 7 Daniel Atkinson, 8 Emre Guler, 9 Damien Cook, 10 Blake Lawrie, 11 Luciano Leilua, 12 Jaydn Su’A, 13 Hamish Stewart
Interchanges: 14 Jacob Liddle, 15 Hame Sele, 16 Jacob Halangahu, 17 Loko Pasifiki Tonga, 18 Josh Kerr, 19 Hayden Buchanan
Reserves: 20 Tyrell Sloan, 21 Ryan Hutchinson, 22 Lyhkan King-Togia
Venue: Cbus Super Stadium
Kick-off: 18:15 AEDT/20:15 NZST/08:15 GMT
Referee: Liam Kennedy
Touch Judge: Jon Stone
Senior Review Official: Adam Gee
