Every Super League club’s 2026 Super League schedule as all 194 fixtures listed in full

Ben Olawumi
Two Super League match balls pictured on the pitch prior to a game

Two Super League match balls pictured on the pitch prior to a game

The full fixture list for the 2026 Super League season has been revealed, with 189 games to take place over 27 rounds before the play-offs arrive.

Super League has expanded to 14 clubs ahead of 2026, with Bradford Bulls, Toulouse Olympique and York all promoted.

Salford Red Devils are the side that have dropped out, falling into the Championship via the IMG gradings system.

Despite the expansion, each club will still play 27 games in the ‘regular’ season – comprising of 13 home games, 13 away games and a a Magic Weekend clash at Everton FC’s Hill Dickinson Stadium over the weekend of July 4/5.

The full schedule has been locked in ahead of the upcoming campaign, and all of the 194 fixtures – including the five play-off ties at the end of the year – are listed for your viewing below.

This list will be kept updated regularly throughout the season with results and any fixture amendments.

* Note: All kick-off times stated relate to GMT/BST

Round 1

Thursday, February 12: York v Hull KR, 8pm

Friday, February 13: Warrington Wolves v St Helens, 8pm

Friday, February 13: Leigh Leopards v Leeds Rhinos, 8pm

Friday, February 13: Catalans Dragons v Huddersfield Giants, 6pm

Saturday, February 14: Hull FC v Bradford Bulls, 5.30pm

Saturday, February 14: Wakefield Trinity v Toulouse Olympique, 8pm

Sunday, February 15: Castleford Tigers v Wigan Warriors, 3pm

Round 2

Friday, February 20: Bradford Bulls v Catalans Dragons, 8pm

Friday, February 20: Leeds Rhinos v York, 8pm

Friday, February 20: St Helens v Leigh Leopards, 8pm

Saturday, February 21: Wigan Warriors v Hull FC, 8pm

Saturday, February 21: Toulouse Olympique v Castleford Tigers, 6pm

Sunday, February 22: Huddersfield Giants v Wakefield Trinity, 3pm

TBC: Hull KR v Warrington Wolves*

* Postponed due to Hull KR’s involvement in World Club Challenge against Brisbane Broncos on Thursday, February 19. Will be re-arranged.

Round 3

Thursday, February 26: Wigan Warriors v Leigh Leopards, 8pm

Friday, February 27: Castleford Tigers v Huddersfield Giants, 8pm

Friday, February 27: Hull FC v York, 8pm

Saturday, February 28: Hull KR v Leeds Rhinos, TBC – Taking place in Las Vegas

Saturday, February 28: Catalans Dragons v St Helens, 6pm

Saturday, February 28: Warrington Wolves v Wakefield Trinity, 5.30pm

Sunday, March 1: Bradford Bulls v Toulouse Olympique, 3pm

Round 4

Thursday, March 5: Wakefield Trinity v Hull FC, 8pm

Friday, March 6: York v Warrington Wolves, 8pm

Friday, March 6: Leigh Leopards v Catalans Dragons, 8pm

Saturday, March 7: Toulouse Olympique v Wigan Warriors, 5pm

Saturday, March 7: St Helens v Bradford Bulls, 5.30pm

Sunday, March 8: Leeds Rhinos v Castleford Tigers, 3pm

Sunday, March 8: Huddersfield Giants v Hull KR, 3pm

Round 5

Thursday, March 19: Wigan Warriors v York, 8pm

Friday, March 20: Wakefield Trinity v Leigh Leopards, 8pm

Friday, March 20: Bradford Bulls v Huddersfield Giants, 8pm

Friday, March 20: Toulouse Olympique v St Helens, 6pm

Saturday, March 21: Catalans Dragons v Hull KR, 5.30pm

Saturday, March 21: Warrington Wolves v Castleford Tigers, 3pm

Sunday, March 22: Hull FC v Leeds Rhinos, 3pm

Round 6 – Super League’s 30th birthday

Thursday, March 26: Castleford Tigers v Bradford Bulls, 8pm

Friday, March 27: Hull KR v St Helens, 8pm

Friday, March 27: York v Wakefield Trinity, 8pm

Saturday, March 28: Wigan Warriors v Huddersfield Giants, 3pm

Saturday, March 28: Leigh Leopards v Toulouse Olympique, 5.30pm

Sunday, March 29: Leeds Rhinos v Warrington Wolves, 5.30pm

Sunday, March 29: Hull FC v Catalans Dragons, 3pm

Round 7 – ‘Rivals Round’ (Easter)

Good Friday, April 3: St Helens v Wigan Warriors, TBC

Good Friday, April 3: Hull KR v Hull FC, TBC

Good Friday, April 3: Bradford Bulls v Leeds Rhinos, 8pm

Easter Saturday, April 4: Catalans Dragons v Toulouse Olympique, 6pm

Easter Saturday, April 4: Huddersfield Giants v York, 3pm

Easter Saturday, April 4: Warrington Wolves v Leigh Leopards, 3pm

Easter Sunday, April 5: Castleford Tigers v Wakefield Trinity, 3pm

Round 8

Thursday, April 16: Hull FC v St Helens, 8pm

Friday, April 17: Toulouse Olympique v Hull KR, 6pm

Friday, April 17: Huddersfield Giants v Leeds Rhinos, 8pm

Friday, April 17: York v Leigh Leopards, 8pm

Saturday, April 18: Wakefield Trinity v Bradford Bulls, 3pm

Saturday, April 18: Catalans Dragons v Warrington Wolves, 6pm

Sunday, April 19: Wigan Warriors v Castleford Tigers, 3pm

Round 9

Thursday, April 23: York v Toulouse Olympique, 8pm

Thursday, April 23: Leigh Leopards v Huddersfield Giants, 8pm

Friday, April 24: Leeds Rhinos v Catalans Dragons, 8pm

Friday, April 24: Warrington Wolves v Wigan Warriors, 8pm

Friday, April 24: Castleford Tigers v Hull FC, 8pm

Saturday, April 25: Bradford Bulls v Hull KR, 3pm

Saturday, April 25: St Helens v Wakefield Trinity, 5.30pm

Round 10

Thursday, April 30: Hull KR v Castleford Tigers, 8pm

Friday, May 1: Leeds Rhinos v Wakefield Trinity, 8pm

Friday, May 1: St Helens v York, 8pm

Saturday, May 2: Catalans Dragons v Leigh Leopards, 6pm

Saturday, May 2: Wigan Warriors v Bradford Bulls, 3pm

Saturday, May 2: Huddersfield Giants v Warrington Wolves, 8pm

Sunday, May 3: Hull FC v Toulouse Olympique, 3pm

Round 11

Thursday, May 14: Huddersfield Giants v St Helens, 8pm

Friday, May 15: Wigan Warriors v Leeds Rhinos, 8pm

Friday, May 15: Wakefield Trinity v Catalans Dragons, 8pm

Saturday, May 16: York v Castleford Tigers, 3pm

Saturday, May 16: Leigh Leopards v Hull KR, 5.30pm

Saturday, May 16: Toulouse Olympique v Warrington Wolves, 6pm

Sunday, May 17: Bradford Bulls v Hull FC, 3pm

Round 12

Thursday, May 21: Hull KR v Wigan Warriors, 8pm

Friday, May 22: Leigh Leopards v Hull FC, 8pm

Friday, May 22: Leeds Rhinos v Huddersfield Giants, 8pm

Saturday, May 23: Castleford Tigers v St Helens, 3pm

Saturday, May 23: Toulouse Olympique v Wakefield Trinity, 6pm

Saturday, May 23: York v Catalans Dragons, 8pm

Sunday, May 24: Warrington Wolves v Bradford Bulls, 3pm

Round 13

Thursday, June 4: Leeds Rhinos v St Helens, 8pm

Friday, June 5: Warrington Wolves v Hull FC, 8pm

Friday, June 5: Bradford Bulls v York, 8pm

Friday, June 5: Castleford Tigers v Leigh Leopards, 8pm

Saturday, June 6: Wakefield Trinity v Hull KR, 5.30pm

Saturday, June 6: Huddersfield Giants v Toulouse Olympique, 3pm

Saturday, June 6: Catalans Dragons v Wigan Warriors, 6.30pm – Taking place in Paris

Round 14

Thursday, June 11: St Helens v Warrington Wolves, 8pm

Friday, June 12: Wakefield Trinity v Wigan Warriors, 8pm

Friday, June 12: Toulouse Olympique v Leeds Rhinos, 6pm

Friday, June 12: Hull KR v York, 8pm

Saturday, June 13: Hull FC v Huddersfield Giants, 3pm

Saturday, June 13: Catalans Dragons v Castleford Tigers, 6pm

Sunday, June 14: Bradford Bulls v Leigh Leopards, 3pm

Round 15

Thursday, June 18: Warrington Wolves v Leeds Rhinos, 8pm

Friday, June 19: Hull KR v Leigh Leopards, 8pm

Friday, June 19: Hull FC v Wakefield Trinity, 8pm

Saturday, June 20: York v Wigan Warriors, 3pm

Saturday, June 20: Castleford Tigers v Toulouse Olympique, 8pm

Saturday, June 20: Catalans Dragons v Bradford Bulls, 6pm

Sunday, June 21: St Helens v Huddersfield Giants, 3pm

Round 16

Thursday, June 25: Warrington Wolves v Catalans Dragons, 8pm

Friday, June 26: Leeds Rhinos v Hull KR, 8pm

Friday, June 26: Castleford Tigers v York, 8pm

Saturday, June 27: Hull FC v Wigan Warriors, 3pm

Saturday, June 27: Bradford Bulls v St Helens, 8pm

Saturday, June 27: Toulouse Olympique v Leigh Leopards, 6pm

Sunday, June 28: Wakefield Trinity v Huddersfield Giants, 3pm

Round 17 – Magic Weekend (Everton)

A general view of Everton FC's Hill Dickinson Stadium
A general view of Everton FC’s Hill Dickinson Stadium

Saturday, July 4: Huddersfield Giants v York, TBC

Saturday, July 4: Hull KR v Hull FC, TBC

Saturday, July 4: Leigh Leopards v Warrington Wolves, TBC

Sunday, July 5: Wakefield Trinity v Castleford Tigers, TBC

Sunday, July 5: Leeds Rhinos v Bradford Bulls, TBC

Sunday, July 5: Wigan Warriors v St Helens, TBC

TBC: Catalans Dragons v Toulouse Olympique – TBC*

* Fixture taking place at a neutral venue in France, still unconfirmed where

Round 18

Thursday, July 9: York v Hull FC, 8pm

Friday, July 10: Wigan Warriors v Warrington Wolves, 8pm

Friday, July 10: Huddersfield Giants v Bradford Bulls, 8pm

Saturday, July 11: Catalans Dragons v Leeds Rhinos, 8pm

Saturday, July 11: Hull KR v Wakefield Trinity, 5.30pm

Saturday, July 11: Leigh Leopards v Castleford Tigers, 3pm

Sunday, July 12: St Helens v Toulouse Olympique, 3pm

Round 19

Thursday, July 16: Bradford Bulls v Wakefield Trinity, 8pm

Friday, July 17: St Helens v Catalans Dragons, 8pm

Friday, July 17: Huddersfield Giants v Wigan Warriors, 8pm

Saturday, July 18: Hull FC v Leigh Leopards, 5.30pm

Saturday, July 18: Warrington Wolves v Hull KR, 3pm

Saturday, July 18: Toulouse Olympique v York, 8pm

Sunday, July 19: Castleford Tigers v Leeds Rhinos, 3pm

Round 20 – ‘Rivals Round Reversed’

Thursday, July 23: Hull FC v Hull KR, 8pm

Friday, July 24: Wigan Warriors v St Helens, 8pm

Friday, July 24: Wakefield Trinity v Castleford Tigers, 8pm

Saturday, July 25: York v Huddersfield Giants, 3pm

Saturday, July 25: Leigh Leopards v Warrington Wolves, 5.30pm

Saturday, July 25: Toulouse Olympique v Catalans Dragons, 8pm

Sunday, July 26: Leeds Rhinos v Bradford Bulls, 3pm

Round 21

Thursday, July 30: Huddersfield Giants v Hull FC, 8pm

Friday, July 31: Leigh Leopards v Wigan Warriors, 8pm

Friday, July 31: Hull KR v Bradford Bulls, 8pm

Friday, July 31: Leeds Rhinos v Toulouse Olympique, 8pm

Saturday, August 1: York v St Helens, 5.30pm

Saturday, August 1: Castleford Tigers v Warrington Wolves, 3pm

Saturday, August 1: Catalans Dragons v Wakefield Trinity, 8pm

Round 22

Thursday, August 8: St Helens v Hull FC, 8pm

Friday, August 8: Wakefield Trinity v Leeds Rhinos, 8pm

Friday, August 8: Castleford Tigers v Hull KR, 8pm

Friday, August 8: Leigh Leopards v York, 8pm

Saturday, August 9: Bradford Bulls v Warrington Wolves, 3pm

Saturday, August 9: Wigan Warriors v Toulouse Olympique, 5.30pm

Sunday, August 9: Huddersfield Giants v Catalans Dragons, 3pm

Round 23

Thursday, August 13: Leeds Rhinos v Leigh Leopards, 8pm

Friday, August 14: Hull FC v Castleford Tigers, 8pm

Friday, August 14: Hull KR v Catalans Dragons, 8pm

Friday, August 14: Warrington Wolves v York, 8pm

Saturday, August 15: Toulouse Olympique v Huddersfield Giants, 8pm

Saturday, August 15: Bradford Bulls v Wigan Warriors, 3pm

Saturday, August 15: Wakefield Trinity v St Helens, 5.30pm

Round 24

Thursday, August 20: Hull KR v Toulouse Olympique, 8pm

Friday, August 21: Wigan Warriors v Wakefield Trinity, 8pm

Friday, August 21: Leigh Leopards v Bradford Bulls, 8pm

Saturday, August 22: St Helens v Castleford Tigers, 3pm

Saturday, August 22: Catalans Dragons v Hull FC, 8pm

Sunday, August 23: Warrington Wolves v Huddersfield Giants, 3pm

Sunday, August 23: York v Leeds Rhinos, 3pm

Round 25

Thursday, August 27: Wigan Warriors v Hull KR, 8pm

Friday, August 28: Castleford Tigers v Catalans Dragons, 8pm

Friday, August 28: St Helens v Leeds Rhinos, 8pm

Friday, August 28: Huddersfield Giants v Leigh Leopards, 8pm

Saturday, August 29: Toulouse Olympique v Bradford Bulls, 8pm

Saturday, August 29: Hull FC v Warrington Wolves, 5.30pm

Saturday, August 29: Wakefield Trinity v York, 3pm

Round 26

Thursday, September 3: Bradford Bulls v Castleford Tigers, 8pm

Friday, September 4: Hull KR v Huddersfield Giants, 8pm

Friday, September 4: Leigh Leopards v St Helens, 8pm

Friday, September 4: Toulouse Olympique v Hull FC, 6pm

Saturday, September 5: Leeds Rhinos v Wigan Warriors, 8pm

Saturday, September 5: Catalans Dragons v York, 5pm

Saturday, September 5: Wakefield Trinity v Warrington Wolves, 3pm

Round 27 – Final round of ‘regular’ season

Friday, September 11: Huddersfield Giants v Castleford Tigers, 8pm

Friday, September 11: Leeds Rhinos v Hull FC, 8pm

Friday, September 11: Leigh Leopards v Wakefield Trinity, 8pm

Friday, September 11: Warrington Wolves v Toulouse Olympique, 8pm

Friday, September 11: York v Bradford Bulls, 8pm

Friday, September 11: St Helens v Hull KR, 8pm

Friday, September 11: Wigan Warriors v Catalans Dragons, 8pm

Play-off eliminators

Eliminator 1: Friday, September 18

Eliminator 2: Saturday, September 19

Play-off semi-finals

Semi-final 1: Friday, September 25

Semi-final 2: Saturday, September 26

Super League Grand Final (Old Trafford)

Old Trafford
A general view of Old Trafford taken ahead of the 2024 Super League Grand Final between Wigan Warriors and Hull KR

Saturday, October 3

Rugby League News