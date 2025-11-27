Every Super League club’s 2026 Super League schedule as all 194 fixtures listed in full
The full fixture list for the 2026 Super League season has been revealed, with 189 games to take place over 27 rounds before the play-offs arrive.
Super League has expanded to 14 clubs ahead of 2026, with Bradford Bulls, Toulouse Olympique and York all promoted.
Salford Red Devils are the side that have dropped out, falling into the Championship via the IMG gradings system.
Despite the expansion, each club will still play 27 games in the ‘regular’ season – comprising of 13 home games, 13 away games and a a Magic Weekend clash at Everton FC’s Hill Dickinson Stadium over the weekend of July 4/5.
The full schedule has been locked in ahead of the upcoming campaign, and all of the 194 fixtures – including the five play-off ties at the end of the year – are listed for your viewing below.
This list will be kept updated regularly throughout the season with results and any fixture amendments.
* Note: All kick-off times stated relate to GMT/BST
Round 1
Thursday, February 12: York v Hull KR, 8pm
Friday, February 13: Warrington Wolves v St Helens, 8pm
Friday, February 13: Leigh Leopards v Leeds Rhinos, 8pm
Friday, February 13: Catalans Dragons v Huddersfield Giants, 6pm
Saturday, February 14: Hull FC v Bradford Bulls, 5.30pm
Saturday, February 14: Wakefield Trinity v Toulouse Olympique, 8pm
Sunday, February 15: Castleford Tigers v Wigan Warriors, 3pm
Round 2
Friday, February 20: Bradford Bulls v Catalans Dragons, 8pm
Friday, February 20: Leeds Rhinos v York, 8pm
Friday, February 20: St Helens v Leigh Leopards, 8pm
Saturday, February 21: Wigan Warriors v Hull FC, 8pm
Saturday, February 21: Toulouse Olympique v Castleford Tigers, 6pm
Sunday, February 22: Huddersfield Giants v Wakefield Trinity, 3pm
TBC: Hull KR v Warrington Wolves*
* Postponed due to Hull KR’s involvement in World Club Challenge against Brisbane Broncos on Thursday, February 19. Will be re-arranged.
Round 3
Thursday, February 26: Wigan Warriors v Leigh Leopards, 8pm
Friday, February 27: Castleford Tigers v Huddersfield Giants, 8pm
Friday, February 27: Hull FC v York, 8pm
Saturday, February 28: Hull KR v Leeds Rhinos, TBC – Taking place in Las Vegas
Saturday, February 28: Catalans Dragons v St Helens, 6pm
Saturday, February 28: Warrington Wolves v Wakefield Trinity, 5.30pm
Sunday, March 1: Bradford Bulls v Toulouse Olympique, 3pm
Round 4
Thursday, March 5: Wakefield Trinity v Hull FC, 8pm
Friday, March 6: York v Warrington Wolves, 8pm
Friday, March 6: Leigh Leopards v Catalans Dragons, 8pm
Saturday, March 7: Toulouse Olympique v Wigan Warriors, 5pm
Saturday, March 7: St Helens v Bradford Bulls, 5.30pm
Sunday, March 8: Leeds Rhinos v Castleford Tigers, 3pm
Sunday, March 8: Huddersfield Giants v Hull KR, 3pm
Round 5
Thursday, March 19: Wigan Warriors v York, 8pm
Friday, March 20: Wakefield Trinity v Leigh Leopards, 8pm
Friday, March 20: Bradford Bulls v Huddersfield Giants, 8pm
Friday, March 20: Toulouse Olympique v St Helens, 6pm
Saturday, March 21: Catalans Dragons v Hull KR, 5.30pm
Saturday, March 21: Warrington Wolves v Castleford Tigers, 3pm
Sunday, March 22: Hull FC v Leeds Rhinos, 3pm
Round 6 – Super League’s 30th birthday
Thursday, March 26: Castleford Tigers v Bradford Bulls, 8pm
Friday, March 27: Hull KR v St Helens, 8pm
Friday, March 27: York v Wakefield Trinity, 8pm
Saturday, March 28: Wigan Warriors v Huddersfield Giants, 3pm
Saturday, March 28: Leigh Leopards v Toulouse Olympique, 5.30pm
Sunday, March 29: Leeds Rhinos v Warrington Wolves, 5.30pm
Sunday, March 29: Hull FC v Catalans Dragons, 3pm
Round 7 – ‘Rivals Round’ (Easter)
Good Friday, April 3: St Helens v Wigan Warriors, TBC
Good Friday, April 3: Hull KR v Hull FC, TBC
Good Friday, April 3: Bradford Bulls v Leeds Rhinos, 8pm
Easter Saturday, April 4: Catalans Dragons v Toulouse Olympique, 6pm
Easter Saturday, April 4: Huddersfield Giants v York, 3pm
Easter Saturday, April 4: Warrington Wolves v Leigh Leopards, 3pm
Easter Sunday, April 5: Castleford Tigers v Wakefield Trinity, 3pm
Round 8
Thursday, April 16: Hull FC v St Helens, 8pm
Friday, April 17: Toulouse Olympique v Hull KR, 6pm
Friday, April 17: Huddersfield Giants v Leeds Rhinos, 8pm
Friday, April 17: York v Leigh Leopards, 8pm
Saturday, April 18: Wakefield Trinity v Bradford Bulls, 3pm
Saturday, April 18: Catalans Dragons v Warrington Wolves, 6pm
Sunday, April 19: Wigan Warriors v Castleford Tigers, 3pm
Round 9
Thursday, April 23: York v Toulouse Olympique, 8pm
Thursday, April 23: Leigh Leopards v Huddersfield Giants, 8pm
Friday, April 24: Leeds Rhinos v Catalans Dragons, 8pm
Friday, April 24: Warrington Wolves v Wigan Warriors, 8pm
Friday, April 24: Castleford Tigers v Hull FC, 8pm
Saturday, April 25: Bradford Bulls v Hull KR, 3pm
Saturday, April 25: St Helens v Wakefield Trinity, 5.30pm
Round 10
Thursday, April 30: Hull KR v Castleford Tigers, 8pm
Friday, May 1: Leeds Rhinos v Wakefield Trinity, 8pm
Friday, May 1: St Helens v York, 8pm
Saturday, May 2: Catalans Dragons v Leigh Leopards, 6pm
Saturday, May 2: Wigan Warriors v Bradford Bulls, 3pm
Saturday, May 2: Huddersfield Giants v Warrington Wolves, 8pm
Sunday, May 3: Hull FC v Toulouse Olympique, 3pm
Round 11
Thursday, May 14: Huddersfield Giants v St Helens, 8pm
Friday, May 15: Wigan Warriors v Leeds Rhinos, 8pm
Friday, May 15: Wakefield Trinity v Catalans Dragons, 8pm
Saturday, May 16: York v Castleford Tigers, 3pm
Saturday, May 16: Leigh Leopards v Hull KR, 5.30pm
Saturday, May 16: Toulouse Olympique v Warrington Wolves, 6pm
Sunday, May 17: Bradford Bulls v Hull FC, 3pm
Round 12
Thursday, May 21: Hull KR v Wigan Warriors, 8pm
Friday, May 22: Leigh Leopards v Hull FC, 8pm
Friday, May 22: Leeds Rhinos v Huddersfield Giants, 8pm
Saturday, May 23: Castleford Tigers v St Helens, 3pm
Saturday, May 23: Toulouse Olympique v Wakefield Trinity, 6pm
Saturday, May 23: York v Catalans Dragons, 8pm
Sunday, May 24: Warrington Wolves v Bradford Bulls, 3pm
Round 13
Thursday, June 4: Leeds Rhinos v St Helens, 8pm
Friday, June 5: Warrington Wolves v Hull FC, 8pm
Friday, June 5: Bradford Bulls v York, 8pm
Friday, June 5: Castleford Tigers v Leigh Leopards, 8pm
Saturday, June 6: Wakefield Trinity v Hull KR, 5.30pm
Saturday, June 6: Huddersfield Giants v Toulouse Olympique, 3pm
Saturday, June 6: Catalans Dragons v Wigan Warriors, 6.30pm – Taking place in Paris
Round 14
Thursday, June 11: St Helens v Warrington Wolves, 8pm
Friday, June 12: Wakefield Trinity v Wigan Warriors, 8pm
Friday, June 12: Toulouse Olympique v Leeds Rhinos, 6pm
Friday, June 12: Hull KR v York, 8pm
Saturday, June 13: Hull FC v Huddersfield Giants, 3pm
Saturday, June 13: Catalans Dragons v Castleford Tigers, 6pm
Sunday, June 14: Bradford Bulls v Leigh Leopards, 3pm
Round 15
Thursday, June 18: Warrington Wolves v Leeds Rhinos, 8pm
Friday, June 19: Hull KR v Leigh Leopards, 8pm
Friday, June 19: Hull FC v Wakefield Trinity, 8pm
Saturday, June 20: York v Wigan Warriors, 3pm
Saturday, June 20: Castleford Tigers v Toulouse Olympique, 8pm
Saturday, June 20: Catalans Dragons v Bradford Bulls, 6pm
Sunday, June 21: St Helens v Huddersfield Giants, 3pm
Round 16
Thursday, June 25: Warrington Wolves v Catalans Dragons, 8pm
Friday, June 26: Leeds Rhinos v Hull KR, 8pm
Friday, June 26: Castleford Tigers v York, 8pm
Saturday, June 27: Hull FC v Wigan Warriors, 3pm
Saturday, June 27: Bradford Bulls v St Helens, 8pm
Saturday, June 27: Toulouse Olympique v Leigh Leopards, 6pm
Sunday, June 28: Wakefield Trinity v Huddersfield Giants, 3pm
Round 17 – Magic Weekend (Everton)
Saturday, July 4: Huddersfield Giants v York, TBC
Saturday, July 4: Hull KR v Hull FC, TBC
Saturday, July 4: Leigh Leopards v Warrington Wolves, TBC
Sunday, July 5: Wakefield Trinity v Castleford Tigers, TBC
Sunday, July 5: Leeds Rhinos v Bradford Bulls, TBC
Sunday, July 5: Wigan Warriors v St Helens, TBC
TBC: Catalans Dragons v Toulouse Olympique – TBC*
* Fixture taking place at a neutral venue in France, still unconfirmed where
Round 18
Thursday, July 9: York v Hull FC, 8pm
Friday, July 10: Wigan Warriors v Warrington Wolves, 8pm
Friday, July 10: Huddersfield Giants v Bradford Bulls, 8pm
Saturday, July 11: Catalans Dragons v Leeds Rhinos, 8pm
Saturday, July 11: Hull KR v Wakefield Trinity, 5.30pm
Saturday, July 11: Leigh Leopards v Castleford Tigers, 3pm
Sunday, July 12: St Helens v Toulouse Olympique, 3pm
Round 19
Thursday, July 16: Bradford Bulls v Wakefield Trinity, 8pm
Friday, July 17: St Helens v Catalans Dragons, 8pm
Friday, July 17: Huddersfield Giants v Wigan Warriors, 8pm
Saturday, July 18: Hull FC v Leigh Leopards, 5.30pm
Saturday, July 18: Warrington Wolves v Hull KR, 3pm
Saturday, July 18: Toulouse Olympique v York, 8pm
Sunday, July 19: Castleford Tigers v Leeds Rhinos, 3pm
Round 20 – ‘Rivals Round Reversed’
Thursday, July 23: Hull FC v Hull KR, 8pm
Friday, July 24: Wigan Warriors v St Helens, 8pm
Friday, July 24: Wakefield Trinity v Castleford Tigers, 8pm
Saturday, July 25: York v Huddersfield Giants, 3pm
Saturday, July 25: Leigh Leopards v Warrington Wolves, 5.30pm
Saturday, July 25: Toulouse Olympique v Catalans Dragons, 8pm
Sunday, July 26: Leeds Rhinos v Bradford Bulls, 3pm
Round 21
Thursday, July 30: Huddersfield Giants v Hull FC, 8pm
Friday, July 31: Leigh Leopards v Wigan Warriors, 8pm
Friday, July 31: Hull KR v Bradford Bulls, 8pm
Friday, July 31: Leeds Rhinos v Toulouse Olympique, 8pm
Saturday, August 1: York v St Helens, 5.30pm
Saturday, August 1: Castleford Tigers v Warrington Wolves, 3pm
Saturday, August 1: Catalans Dragons v Wakefield Trinity, 8pm
Round 22
Thursday, August 8: St Helens v Hull FC, 8pm
Friday, August 8: Wakefield Trinity v Leeds Rhinos, 8pm
Friday, August 8: Castleford Tigers v Hull KR, 8pm
Friday, August 8: Leigh Leopards v York, 8pm
Saturday, August 9: Bradford Bulls v Warrington Wolves, 3pm
Saturday, August 9: Wigan Warriors v Toulouse Olympique, 5.30pm
Sunday, August 9: Huddersfield Giants v Catalans Dragons, 3pm
Round 23
Thursday, August 13: Leeds Rhinos v Leigh Leopards, 8pm
Friday, August 14: Hull FC v Castleford Tigers, 8pm
Friday, August 14: Hull KR v Catalans Dragons, 8pm
Friday, August 14: Warrington Wolves v York, 8pm
Saturday, August 15: Toulouse Olympique v Huddersfield Giants, 8pm
Saturday, August 15: Bradford Bulls v Wigan Warriors, 3pm
Saturday, August 15: Wakefield Trinity v St Helens, 5.30pm
Round 24
Thursday, August 20: Hull KR v Toulouse Olympique, 8pm
Friday, August 21: Wigan Warriors v Wakefield Trinity, 8pm
Friday, August 21: Leigh Leopards v Bradford Bulls, 8pm
Saturday, August 22: St Helens v Castleford Tigers, 3pm
Saturday, August 22: Catalans Dragons v Hull FC, 8pm
Sunday, August 23: Warrington Wolves v Huddersfield Giants, 3pm
Sunday, August 23: York v Leeds Rhinos, 3pm
Round 25
Thursday, August 27: Wigan Warriors v Hull KR, 8pm
Friday, August 28: Castleford Tigers v Catalans Dragons, 8pm
Friday, August 28: St Helens v Leeds Rhinos, 8pm
Friday, August 28: Huddersfield Giants v Leigh Leopards, 8pm
Saturday, August 29: Toulouse Olympique v Bradford Bulls, 8pm
Saturday, August 29: Hull FC v Warrington Wolves, 5.30pm
Saturday, August 29: Wakefield Trinity v York, 3pm
Round 26
Thursday, September 3: Bradford Bulls v Castleford Tigers, 8pm
Friday, September 4: Hull KR v Huddersfield Giants, 8pm
Friday, September 4: Leigh Leopards v St Helens, 8pm
Friday, September 4: Toulouse Olympique v Hull FC, 6pm
Saturday, September 5: Leeds Rhinos v Wigan Warriors, 8pm
Saturday, September 5: Catalans Dragons v York, 5pm
Saturday, September 5: Wakefield Trinity v Warrington Wolves, 3pm
Round 27 – Final round of ‘regular’ season
Friday, September 11: Huddersfield Giants v Castleford Tigers, 8pm
Friday, September 11: Leeds Rhinos v Hull FC, 8pm
Friday, September 11: Leigh Leopards v Wakefield Trinity, 8pm
Friday, September 11: Warrington Wolves v Toulouse Olympique, 8pm
Friday, September 11: York v Bradford Bulls, 8pm
Friday, September 11: St Helens v Hull KR, 8pm
Friday, September 11: Wigan Warriors v Catalans Dragons, 8pm
Play-off eliminators
Eliminator 1: Friday, September 18
Eliminator 2: Saturday, September 19
Play-off semi-finals
Semi-final 1: Friday, September 25
Semi-final 2: Saturday, September 26
Super League Grand Final (Old Trafford)
Saturday, October 3