2027 Super League kits: Every shirt released so far
It’s that time of the year again when new rugby league kits are being unveiled ahead of the new season.
Every club produces at least a home kit and an alternate kit each season.
But most clubs now produce numerous alternates, with their ‘third kit’ traditionally dedicated to a charity-related cause. Some even produce one-off kits for games like Magic Weekend.
As things stand, Super League will contain the same 14 clubs next season as it did in 2026, but London Broncos’ promotion hopes are still alive – and if they are permitted entry for 2027, their kits will be added into this article as and when they are released.
Either way, it’s highly likely we’ll see more than 28 kits in the top-flight next season.
Here’s a look at every Super League shirt released to date ahead of the 2027 campaign…
Bradford Bulls
Home
Yet to be revealed
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed
Castleford Tigers
Home
Yet to be revealed
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed
Catalans Dragons
Home
Yet to be revealed
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed
Huddersfield Giants
Home
Yet to be revealed
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed
Hull FC
Home (Principal)
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed
Hull KR
Home
‘145 Alternate’
Leeds Rhinos
Home (Principal)
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed
Leigh Leopards
Home
Yet to be revealed
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed
St Helens
Home
Yet to be revealed
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed
Toulouse Olympique
Home
Yet to be revealed
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed
Wakefield Trinity
Home
Yet to be revealed
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed
Warrington Wolves
Home
Yet to be revealed
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed
Wigan Warriors
Home
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed
York Knights
Home
Yet to be revealed
Away
Yet to be revealed
Alternate
Yet to be revealed