2027 Super League kits: Every shirt released so far

A four-panel image of the 2027 home kits of Hull FC, Leeds Rhinos, Hull KR and Wigan Warriors

From left to right: The 2027 home kits of Hull FC, Leeds Rhinos, Hull KR and Wigan Warriors

It’s that time of the year again when new rugby league kits are being unveiled ahead of the new season.

Every club produces at least a home kit and an alternate kit each season.

But most clubs now produce numerous alternates, with their ‘third kit’ traditionally dedicated to a charity-related cause. Some even produce one-off kits for games like Magic Weekend.

As things stand, Super League will contain the same 14 clubs next season as it did in 2026, but London Broncos’ promotion hopes are still alive – and if they are permitted entry for 2027, their kits will be added into this article as and when they are released.

Either way, it’s highly likely we’ll see more than 28 kits in the top-flight next season.

Here’s a look at every Super League shirt released to date ahead of the 2027 campaign…

Bradford Bulls

Home

Yet to be revealed

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

Castleford Tigers

Home

Yet to be revealed

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

Catalans Dragons

Home

Yet to be revealed

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

Huddersfield Giants

Home

Yet to be revealed

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

Hull FC

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A split-screen of Hull FC's home kit for 2027, showing the front and back of the shirt
Hull FC’s home kit for 2027 – Image credit: Hull FC

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

Hull KR

Home

A split-screen of Hull KR's home kit for 2027, showing the front and back of the shirt
Hull KR’s home kit for 2027 – Image credit: Hull KR

‘145 Alternate’

A split-screen of Hull KR's '145 Alternate' kit for 2027, modelled left by Karl Lawton, Elliot Minchella and Jack Broadbent - modelled right by Minchella on his own
Hull KR’s ‘145 Alternate’ kit for 2027 – Image credit: Hull KR

Leeds Rhinos

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A split-screen of Leeds Rhinos' home kit for 2027, showing the front and back of the shirt
Leeds Rhinos’ home kit for 2027 – Image credit: OXEN Sports

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

Leigh Leopards

Home

Yet to be revealed

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

St Helens

Home

Yet to be revealed

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

Toulouse Olympique

Home

Yet to be revealed

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

Wakefield Trinity

Home

Yet to be revealed

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

Warrington Wolves

Home

Yet to be revealed

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

Wigan Warriors

Home

A split-screen of Wigan Warriors' home kit for 2027, showing the front and back of the shirt
Wigan Warriors’ home kit for 2027 – Image credit: Wigan Warriors

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

York Knights

Home

Yet to be revealed

Away

Yet to be revealed

Alternate

Yet to be revealed

Features Bradford Bulls

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