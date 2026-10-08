Every squad for the 2026 Women’s Rugby League World Cup in full
The Rugby League World Cup is almost upon us – and with the reveal of the squads for the women’s tournament, exciting is nearing ahead of the big kick-off.
Here’s how all eight teams look in terms of the players included – with the tournament set to get underway on October 16…
Group A
Top two progress into semi-finals
Australia
Isabelle Kelly, Tarryn Aiken, Kezie Apps, Shaylee Bent, Abbi Church, Jaime Chapman, Quincy Dodd, Millie Elliott, Olivia Higgins, Ellie Johnston, Keilee Joseph, Jocelyn Kelleher, Olivia Kernick, Keeley Nizza, Sariah Paki, Tiana Penitani Gray, Julia Robinson, Jessica Sergis, Jesse Southwell, Simaima Taufa, Sarah Togatuki, Tamika Upton, Makenzie Weale
England
Keara Bennett, Connie Boyd, Amelia Brown, Ruby Bruce, Mary Coleman, Evie Cousins, Jodie Cunningham, Anna Davies, Hollie-Mae Dodd, Jenna Foubister, Fran Goldthorp, Eva Hunter, Molly Jones, Hope Millard, Lucy Murray, Georgia Roche, Izzy Rowe, Lucie Sams, Jasmin Strange, Vicky Whitfield, Megan Williams, Georgia Wilson, Liv Wood
Samoa
Amber Hall, Annetta Nu’uausala, Christabelle Onesemo-Tuilaepa, Christian Pio, Destiny Mino-Sinapati, Evania Isa’ako, Evelyn Roberts, Fanua Rimoni, Freedom Crichton Ropati, Ivana Lolesio, Jasmine Fogavini, Jaydika Tafua, Jetaya Faifua, Laikha Clarke, Leilani Wilson, Mary Jane Taito, Mercedez Taulelei-Siala, Monica Tagoai, Pauline Pilia’e-Rasabale, Sarina Masaga, Taliah Fuimaono, Tavarna Papalii, Tyra Ekepati
Wales
Hannah Bluck, Hollie Brussels, Leanne Burnell, Katie Carr, Georgia Cussions, Bethan Dainton, Lucia Davies, Jasmine Gibbons, Zoe Heeley, Gracie Hobbs, Emily Hughes, Frances Layton, Ffion Lewis, Carys Marsh, Dani McGifford, Jade Mullen, Tayla Preston, Amberley Ruck, Kathryn Salter, Paige Travis, Erin Williams, Siân Williams, Agnes Wood
Group B
Top two progress into semi-finals
Fiji
Leilani Ahsam, Teaghan Hartigan, Talei Holmes, Tamika Jones, Ebony Laing, Sienna Laing, Lorren Ieli, Losana Lutu, Tahlia Marshall, Ema Masi, Rory Muller, Sereana Naitokatoka, Taina Naividi, Elizabeth Naleba, Aliti Namoce, Maria Paseka, Abigayle Sekitoga, Latisha Smythe, Cassie Staples, Naomi Tegu, Nanise Vakacavu, Isabella Waterman, Luisa Yaranamua
France
Elisa Akpa, Tessa Benmalek, Leila Bessahli, Stecy Bessiere, Camille Boudaud, Margot Canal, Lisa Diraison, Tallis Kuresa, Chahrazad Himoudi, Haoua Kessely, Melissa Medina, Perrine Monsarrat, Elodie Pacull, Perle Ramazeilles, Fanny Ramos, Justine Roses, Manon Samarra, Noemie Samuel, Salome Segala, Cristina Song Puche, Louisa Tooman, Sarah Louise Vernay, Amael Vilanove
New Zealand
Brooke Anderson, Kaiyah Atai, Annessa Biddle, Brianna Clark, Georgia Hale, Mele Hufanga, Chantay Kiria-Ratu, Ivana Lauiti, Shannon Mato, Raecene McGregor, Shaniece Monschau, Apii Nicholls, Shanice Parker, Otesa Pule, Ashleigh Quinlan, Abigail Roache, Alexis Tauaneai, Trinity Tauaneai, Angelina Teakaraanga-Katoa, Zahara Temara, Leianne Tufuga, Stacey Waaka, Tenika Willison
Papua New Guinea
Elsie Albert, Emily Veivers, Essay Banu, India Seeto, Jafinda Sap, Shellie Long, Venesa Nakas, Therese Aiton, Naomi Kelly, Ua Ravu, Fleur Ginn, Ivania Wong, Relna Wuruki-Hosea, Tia Molo, Anika Butler, Jenny David, Josephine Howard, Belinda Gwasamun, Cynthiah Peters, MYA Muller, Mala Mark, Jasmine Joe, Gemma Schnaubelt